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Gündem Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?
Gündem

Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?

Yeniakit Publisher
2024-08-08 20:06:00 -
Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?

Hizmet bekleyen İstanbulluları umursamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu Paris'te bulunan ve 2 günlüğü 600 bin avroya kiralanan Palais Galliera'da eğlence düzenledi. “Masrafları sponsorlar karşıladı” savunmasını yapan İmamoğlu'nun sponsorların neyini karşıladığı ise merak konusu oldu.

 RECEP YEŞİL 

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla kandırdığı İstanbulluları yanan İETT otobüslerine, yolda kalan metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum bırakan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Paris'te parti verdi.

Ekrem İmamoğlu,  günlük 300 bin avro olmak üzere 2 günlük kiralanan Palais Galliera isimli sarayda "İstanbul House" adıyla görkemli bir etkinlik düzenledi. Sözde İstanbul'un tanıtımı amacıyla Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İSTANBUL'UN 22 MİLYON LİRASI KONSER, BEYAZ ŞARAP VE RAKIYA GİTTİ

22 milyon lira ödenerek 2 günlüğüne kiralanan Palais Galliera isimli mekanda İBB Başkanı İmamoğlu'nun açılışı yapmasının ardından partiye geçildi. Yapılan "after party"de, şarkıcı Karsu sahne aldı. Milyonların ödendiği konser esnasında ise İBB Başkanı İmamoğlu misafirlerine sınırsız alkol ikram etti. After partide katılımcılara beyaz şarap ve rakı sunulurken İstanbulluların parasından yapılan bu görkemli harcamaya tepki yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Parti için yemekleri hazırlayacak şef bile özel olarak tutuldu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı. Milyonlarca liranın saçıldığı partinin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

17 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA PARTİDE YER ALDI

İmamoğlu tarafından düzenlenen partiye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı ve eşlerinin de katıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı partide yer alarak eğlendi.

Vatandaşlara hizmet etmesi gereken İBB'yi babasının çiftliğine çeviren Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun kepazelikle ilgili “Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır.” açıklamasını yaptı.

Murat Ongun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Paris’teki ‘İstanbul Evi’ ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz.”

SPONSORLARIN NEYİNİ KARŞILADIN EKREM?

“Masrafları sponsorlar karşıladı” şeklindeki savunma sonrası Ekrem İmamoğlu'nun sponsorların neyini karşıladığı ise merak konusu olurken akıllara "Ne verdiniz de size sponsor oldular?" sorusu geldi.

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