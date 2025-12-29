SPOINT İnşaat, taahhüt sektöründeki gücünü Yalova’daki yeni projesiyle pekiştiriyor

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel kuruluşları ile sağlık ve turizm markalarına yönelik yatırım odaklı taahhüt projeleriyle öne çıkan SPOINT İnşaat, geniş portföyüyle sektörün güvenilir çözüm ortaklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda SPOINT, Ünoks’un Yalova OSB’de hayata geçirdiği yeni fabrikasının kaba inşaat sonrası tüm ince işlerini üstleniyor.

Proje kapsamında; 4.500 m² üretim alanı, 2.500 m² depolama alanı ve 3.000 m² ofis ve sosyal yaşam alanı olmak üzere toplam 10.000 m²’lik tesisin kaba inşaat sonrası uygulamaları SPOINT İnşaat tarafından gerçekleştirilecek. Tasarım ve projelendirme süreçlerinden başlayarak; alçıpan ve alçı sıva uygulamaları, boya, seramik ve mermer kaplamalar, yükseltilmiş döşeme sistemleri, pürüzsüz zemin çözümleri, PVC ve halı kaplamalar gibi tüm iç mekân uygulamaları SPOINT’in sorumluluğunda yürütülecek. Ayrıca, özel uzmanlık gerektiren akustik duvar ve tavan imalatları, akustik metal panel tavan sistemleri ve özel petek tavan uygulamaları da proje kapsamında yer alıyor. SPOINT’in özgün tasarım yaklaşımı, güvenilir mühendislik anlayışı, yüksek kalite standartları, iş güvenliği prensipleri ve hızlı mobilizasyon kabiliyetiyle hayata geçirilecek proje, Ünoks’un toplam kapalı alanını 10 katına, üretim kapasitesini ise 7 katına çıkaracak. LEOPOINT ile iç mekânda entegre çözüm gücü SPOINT, Ünoks’un yeni tesisinde iç mekân çözümlerinde entegre bir yaklaşım benimsiyor. Endüstriyel mobilya alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip Akgün Mobilya’yı bünyesine katan ve yenilenen vizyonuyla LEOPOINT Mobilya markasını hayata geçiren grup, Yalova’daki yeni fabrikanın tüm sabit ve hareketli mobilya üretim ve uygulama süreçlerini üstlenecek.

SPOINT İNŞAAT’tan kaliteli ve uzun ömürlü yapı verimliliği

Ünoks’un Yalova Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tesisinin kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu belirten SPOINT İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ünoks’un yaklaşık 30 yıllık fabrika hayalini hayata geçiren bu proje, bizim için yalnızca bir taahhüt işi değil; ciddi bir sorumluluk ve güven göstergesidir. Kaba inşaattan sonra devralınan ince işler, bir yapının gerçek karakterini, kimliğini ve uzun vadeli performansını belirler. Bu nedenle sürece yalnızca uygulayıcı olarak değil, bütüncül bir çözüm ortağı anlayışıyla yaklaşıyoruz.

SPOINT İnşaat olarak tasarımdan uygulamaya, mühendislikten detay çözümlerine kadar her aşamada kalite, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini önceliklendiriyoruz. Ünoks’un üretim kapasitesini ve operasyonel verimliliğini destekleyecek, uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek bir yapı ortaya koymayı hedefliyoruz.

Ayrıca grubumuz bünyesinde yer alan ve endüstriyel mobilya alanında 30 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip LEOPOINT Mobilya uzmanlığını da bu projeye entegre ederek, iç mekânlarda fonksiyonel, estetik ve kullanıcı dostu çözümler sunacağız. Ünoks’un yeni tesisinin, hem üretim gücü hem de mekânsal kalitesiyle sektörü için örnek bir yapı olacağına inanıyoruz.”