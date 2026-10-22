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Gündem Kadir İnanır’ın tüm mirasını bıraktığı Jülide Kural ilk kez konuştu: Saygı göstereceksiniz!
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Kadir İnanır’ın tüm mirasını bıraktığı Jülide Kural ilk kez konuştu: Saygı göstereceksiniz!

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Kadir İnanır’ın tüm mirasını bıraktığı Jülide Kural ilk kez konuştu: Saygı göstereceksiniz!

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, 26 Haziran'da yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır’ın tüm vasiyetini bıraktığı hayat arkadaşı Julide Kural, ilk açıklama yaparak “Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun iradesine saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değil, insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur” dedi.

26 Haziran 2026’da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın 28 yasal mirasçısı bulunmasına rağmen 1 milyardan fazla olan servetini hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural'a bıraktı.

Bunun üzerine İnanır'ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır akrabaların mirastan mahrum bırakılmasına tepki göstererek, bahsi geçen vasiyete inanmadığını belirtti ve “Bu işin içinde bir iş var” dedi.

Dayısının sağlık sorunları sebebiyle 2018 sonrası ağır ilaçlar kullandığını iddia eden İnanır, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil” diye konuştu.

Usta oyuncunun bir başka yeğeni Gül Bakar ise Levent İnanır’ın sözlerine karşı dayısının kararına saygı duyduğunu ifade etti.

DAHA ÖLELİ 4 BİLE OLMAMIŞKEN…

Tartışmalar sürerken önce sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Yazılı bir açıklama yapan Kural şunları söyledi:  “Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”

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