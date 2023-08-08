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Yaşam

SPK’dan herkese uyarı! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-08 16:59:00 -
SPK’dan herkese uyarı! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu

Sermaya Piyasası Kurulu telefonla dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), telefonla yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde kurulumuza ulaşan yatırımcı telefonları üzerine, kendisini Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer bir kurum çalışanı yahut arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve kurulumuz personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlarımızdan, haklarında Kurulumuzca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle ve/veya Kurulumuzun arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinilmiştir" denildi.

Açıklamada kurulun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmadığını vurgulanarak, dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki söz konusu faaliyette bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "Kurulumuza ulaşan yatırımcı şikâyet ve başvurularından tespit edilebildiği kadarıyla söz konusu dolandırıcılık fiilinin icrasında kullanılan telefon numaraları ile ilgililer hakkında Kurulumuzca ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde Türk Ceza Kanunu 157 ve devamı maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Diğer yandan, söz konusu telefonla dolandırıcılık filleri nedeniyle mağdur olmuş kişilerin de suç duyurusunda bulunmalarının ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanmalarının mümkün olduğunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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