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Ekonomi SPK'dan 14 milyon TL'lik ceza
Ekonomi

SPK'dan 14 milyon TL'lik ceza

Yeniakit Publisher
2023-04-07 03:55:00 -
SPK'dan 14 milyon TL'lik ceza

SPK, VAKFN hisselerindeki işlemleri nedeniyle 4 şirket ve 8 kişinin toplamda 14 milyon liradan fazla para cezası verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN) hisselerinde 22 Nisan 2021 – 4 Mayıs 2021 döneminde gerçekleşen işlemlere yönelik incelemeler neticesinde 4 şirket ve 8 kişiye toplamda 14 milyon 34 bin 550 TL idari para cezası kesti.

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, VAKFN hissesinde söz konusu dönemdeki işlemleri nedeniyle; Yarız Danışmanlık İnşaat, Classic Cars Motorlu Taşıtlar ve Alfadağ Madencilik İnşaat'a 1 milyon 282 bin 74'er lira, Yakın Madencilik ve Lojistik'e ise 7 milyon 174 bin 510 lira idari para cezası kesildi.

Haklarında yüklü miktarda ceza kesilen şirketlerin yanısıra Kurul, Muhammed Yarız'ın 334 bin 68 lira, Osman Türker'in 544 bin 130 lira, Kerem Lafçı'nın 785 bin 983 lira, Ömer Bedir Çetinel'in 846 bin 29 lira, Batuhan Güleç'in 349 bin 900 lira, Gülşah Bal, İlker Bölükbaşı ve Enis Bulut'un ise 51 bin 236'şar lira idari para cezası ödemesini kararlaştırdı.

Buna göre Kurul tarafından VAKFN hisselerindeki işlemleri nedeniyle 4 şirket ve 8 kişiye kesilen toplam para cezası tutarı 14 milyon 34 bin 550 TL oldu.

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Yorumlar

Murat gözükara

Ödül olmuş... İşleme koydukları bütün paralara el konmalı... Ödül olmuş

Kurt

Devede kulak ceza. Tekrar yapmak için hiç tereddüt etmezler
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