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SPK haftalık bülteni

14 Şubat 2019 Perşembe 19:28
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank'ın 7 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Milpa Ticari ve SınaiÜrünler PazarlamaSanayi ve Ticaret'in 29 milyon 645 bin 48 lira, Trabzonspor SportifYatırım ve Futbolİşletmeciliği Ticaret'in 200 milyon lira, İhlas Gayrimenkul ProjeGeliştirme ve Ticaret'in 196 milyon lira, Doğtaş KelebekMobilya Sanayi ve Ticaret'in 60 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankasının 600 milyon lira, İş Faktoring'in 596 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim'in 400 milyon lira, Akbank'ın 7 milyar 500 milyon lira, Koç Holding'in 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Nurol VarlıkKiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi AŞ (MEGAP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda 1 kişiye 175 bin 520, 74 lira, Çemaş Döküm Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemesonucunda da 2 kişiye toplam 7 milyon 490 bin 239,08 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:28
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