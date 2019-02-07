SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankasının 6 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İntema İnşaat ve TesisatMalzemeleri Yatırım vePazarlamanın 14 milyon 580 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Gersan Elektrik Ticaret veSanayi'nin 24 milyon 695 bin 53 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Halk Finansal Kiralama'nın 941 milyon 29 bin lira, Türk Telekomünikasyon'un 500 milyon dolar, Garanti Bankasının 6 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Vakıf VarlıkKiralama'nın 8 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Vizyon Taşınmaz Değerlemeve Danışmanlık'a 30 bin 961 lira, Euro Yatırım Holding'e 137 bin 315 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, Demirören Gazetecilik paylarının Borsa İstanbul AŞ kotundan çıkarılıp işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine ilişkin Borsa kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmasını izleyen ilk iş günü itibarıyla Demirören Gazeteciliğin Kurul tarafından resen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacağını bildirdi.

Kurul ayrıca, “Yatırım Fonlarına İlişkinRehber”e (Rehber) (12.4.) no’lu madde olarak şu ifadelerin eklenmesine karar verdi:

"12.4. Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket)Oluşturulmasına İlişkin Esaslar: Rehber’in 5.1.2. maddesinde yer alan ihraççısı temerrüde düşen, borsada işlem görmekten men edilen veya yenidenyapılandırılan özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin esaslar kira sertifikaları için de kıyasen uygulanır. "

Fon portföyünde yer alan özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına ilişkin olarak, Rehber’in 5.1.2. maddesi ve TSPB düzenlemeleri çerçevesinde tek seferde veya kademeli olarak yüzde 100 oranında karşılık ayrılması ve yüzde 100 oranında karşılık ayrıldığı tarihte veya takip eden tarihlerde anılan varlığın tutarının fon toplam değerinin yüzde 5’ini aşması halinde, karşılığın ayrıldığı tarihte fonda mevcut bulunan katılma payı sahiplerinin haklarının takibi için yapılacaklar da rehbere eklendi.