SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda 8 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında 9 Ekim 2020-2 Kasım 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “AyYıldız Dostluk” adlı grup ile “@ugrymn” ve “@HTmotunTUGCU” Twitter hesapları üzerinden, takipçilerine Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ payı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Uğur Yaman ve Hüseyin Tanrıkut Motun Tuğcu adlı şahıslar ile, söz konusu sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu payda bu şahıslarla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda

makul şüphe bulunan Ufuk Oğul, Serhat Tuncalp, Fatih Yapar, Mehmet Sait Tan, Mustafa Akın, Hatibe Tuncalp adlı şahıslar hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.