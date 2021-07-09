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Spor Spikerin zor anları! Babasının haberini böyle sundu
Spor

Spikerin zor anları! Babasının haberini böyle sundu

Spor spikeri Roksan Kunter, babası başantrenör Erman Kunter'in Cholet Basket'teki görevinden istifa ettiğinin haberini canlı yayında sundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 11:12:00 - 2021-07-09 11:54:22

Fransa'da gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenör arasında gösterilen Erman Kunter, küme düşme potasında aldığı Cholet Basket'i 2009-2010 yılında şampiyonluğa ulaştırmıştı. Tecrübeli antrenör görevinden istifa ettiğini açıkladı. bu olayın ardından Başarılı antrenörün spiker kızı Roksan Kunter, canlı yayında ilginç bir an yaşadı.

3. cholet dönemi sona erdi

Bein Sports ekranlarında sunuculuk yapan başarılı spiker canlı yayında babasının istifa haberini sundu. Aralık 2018'den bu yana Cholet Basket'te görev alan Erman Kunter, Fransız ekibinden ayrıldı. Deneyimli başantrenörün 3. Cholet dönemi böylece sona ermiş oldu.

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