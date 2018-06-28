Spekülatörlere göz açtırılmıyor

YENİ AKİT / EKONOMİ SERVİSİ

Seçimler öncesi özellikle gıda fiyatlarında aşırı yükselişleri durdurmak için radikal tedbirler alınıyor. Soğan ve patates fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra mevsimsel ürün fiyatlarındaki artışlar üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, spekülasyonların önüne geçmek için denetimlere odaklandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı ise ithalat kararı aldı.

MADEN SUYU İTHAL Mİ?

Fiyatların artışına tüketici de tepkili. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Belli başlı tarım ürünlerinin bedelini arttıran spekülatörler var. Bunlar doların hararetini bahane ederek patatesi 7-8 liraya, soğanı 6-7 liraya çekti” dedi.

Yerli ürünlerin pahalılığına anlam veremediğini ifade eden Ağaoğlu, “Tarlalarımız tapanlarımızda hayat bulan patatesimizin, soğanımızın fiyatlarını fahiş oranda arttırmak hiç ahlaki değildir. Bir de bu durumu dolar ile açıklamak tüketiciyi aldatmak, halkın aklını alaya almaktır” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, “Maden suyu ithal mi, dolar ile aldığımız bir ürün mü? Neden bu ürünün bedeli yüzde 30 ila 50 oranında arttırılıyor, 3 liradan 4,60 liraya fırlıyor” diye sordu.

MEYVE VE SEBZE DE PAHALI

Tezgahlarda bereketli bir şekilde yer alan mevsim meyvelerinde bile pahalılık göze çarpıyor. Tüketici tezgahlarda kilogramı 5 liranın altında meyve ve sebze bulamıyor. Özellikle domates, biber, maydanoz cep yakıyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Tarım ürünlerinin bedelinde iklim şartları da belirleyici. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar, gerek markette gerek üreticide en çok soğan ve patates fiyatlarının arttığını dile getirdi. Patates ve soğanda dün fiyatlar 2-4 Tl aralığına indi..