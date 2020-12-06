Spekülatörlere göz açtırılmasın komisyoncular aradan kaldırılsın

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19) bahane edilerek temel tüketim maddelerinin fiyatlarının fahiş oranlarda arttırılması kaygıyla karşılanıyor. Yerli sebze ve meyve ürünleri ile bakliyat türlerinin pahalıdan satılması tepki uyandırıyor.

Kritik uyarı

Gelinen aşamada muzun kilosunun 19 liradan, portakalın 9 liradan, elmanın 8 liradan, greyfurtun 7 liradan, patatesin 5 liradan, soğanın 4 liradan satışa sunulması; kırmızı mercimeğin 17 liradan, pirincin 15 liradan, fasulyenin 16 liradan, nohudun 15 liradan fiyatlanması “Pes artık” dedirtiyor. Ürün fiyatlarını geriye çekecek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen tüketici derneklerinin yöneticileri, “Art niyetlilerin faturalarımızı şişirmemeleri, ceplerimizi yakmamaları için denetimler arttırılmalı” uyarısında bulunuyorlar.

Mücadele devam ediyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hükümetin spekülatörlere karşı amansız bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Ağaoğlu, Covid-19 tedirginliğinden yararlanarak ürün fiyatlarını fahiş oranda arttıran art niyetlilerin tek tek belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “İfşaatlar da kararlı bir şekilde devam etmeli” dedi. Vurgunculara en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, “Çünkü bu ahlaksızlar, halkın pandemi korkusundan yararlanmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Hakkınızı arayın

Ağaoğlu, tüketicilere ise şöyle seslendi: “Duyarlı olun. Alacağınız ürünlerin fiyatlarını araştırın, karşılaştırın. Ürünlerde bulunan hal kayıt künyelerini kontrol edin. Künyelerde yer alan karekodlardan ürünlerin alış fiyatlarını görmeniz mümkün. Alış fiyatlarının satış fiyatlarının çok gerisinde olduğunu anladığınızda Alo 175 hattını arayın ya da mobil uygulama HFA-Bildirim’e şikâyette bulunun. Hakkınızı arayın. Aldatıldığınızı, oyuna getirildiğinizi anladığınızda ilgili birimlere başvurun.”

Aracılara darbe

Sebze ve meyve fiyatlarını komisyoncuların şişirdiğine işaret eden Ağaoğlu, “Ekonomi yönetimi bu duruma kayıtsız kalmadı, kalmıyor. Kalmıyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’yla aracı sayısını minimum seviyeye indirme gayretinde” şeklinde konuştu.