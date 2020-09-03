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Ekonomi Spekülatörler yeniden sahnede sebze fiyatlarına dikkat
Ekonomi

Spekülatörler yeniden sahnede sebze fiyatlarına dikkat

İstanbul’da ağustos ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22.4’le patlıcan oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:15:00 -
Spekülatörler yeniden sahnede sebze fiyatlarına dikkat

Ürüne gelen fahiş zamdan spekülatörler sorumlu tutuluyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre odanın İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 90’nın perakende fiyatı artarken, 23’ünün düştü, 129’unun ise değişmedi. Ağustos ayında patlıcan yüzde 22.44’le fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Bu ürünü yüzde 19.17’yle limon, yüzde 15.47’yle kıvırcık salata, yüzde 11.87’yle kabak, yüzde 10.15’le salatalık takip etti. Erik ise yüzde 24’le fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Yaş üzümün fiyatı yüzde 11.57, armudun yüzde 9, patatesin yüzde 7.22, bamyanın yüzde 7.04 geriledi.

Tüketici dernekleri tepkili

Yaz sebzelerinden patlıcanın yüzde 22.4 zamlanması karşısında tepkili olan tüketici derneklerinin yetkilileri, pandemi tehdidinin atlatılmasının ardından spekülatörlerin tekrar devreye girdiklerinden yakınarak, “Gelinen aşamada patlıcan fiyatlarıyla oynayan bu art niyetlilerin aradan çıkarılmaları, ticaretten ayıklanmaları için gerekli her adım atılmalıdır” dediler.

Hal Yasası taslağının da kanunlaşması gerektiğini vurgulayan aynı yetkililer, şu ifadeleri kullandılar: “Aracılar, depocular, taşımacılar, toptancılar takibe alınmalıdır. Sahtekârlar tek tek belirlenmeli ve en ağır yaptırımla karşı karşıya kalmalıdır. Tüketiciler ise daha duyarlı olmalılar. Fiyat oyunlarını görmeliler. Haklarını aramalılar. Hileleri belgelemeliler. Ya Alo 175’e telefon açmalılar ya mobil uygulama HFA-Bildirim’e ihbarda bulunmalılar yahut e-devlet kanalıyla şikâyet dilekçesi sunmalılar.”

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