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Dünya S&P'den Rusya kararı
Dünya

S&P'den Rusya kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın kredi notunu güncelledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 09:49:00 -
S&P'den Rusya kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Fitch Ratings ve Moody's'in ardından Rusya'nın kredi notunu indirdiğini açıkladı.

S&P Global, Ukrayna'ya saldırının tetiklediği yeni uluslararası yaptırımları ve Rusya'nın bu yaptırımlara karşı ekonomisini korumak için aldığı tedbirleri işaret ederek Rusya'nın kredi notunu BB+'dan CCC- seviyesine indirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, "Not indirimi, bizim Rusya'nın temerrüt riskini önemli oranda artırmalarının muhtemel olduğuna inandığımız yaptırımların ve sermaye kontrollerinin uygulamaya konmasının ardından geldi" denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Rusya'nın kredi notunu olası bir indirim için negatif izlemede tutmaya devam ettiğini de belirtti.

Fitch, Rusya'nın notunu 'BBB' seviyesinden 'B' seviyesine çekti ve ülkenin not görünümünü negatif olarak belirledi.

Moody's de Rusya'nın kredi notunu 'Baa3' seviyesinden B3 seviyesine indirdi. Yapılan açıklamada Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

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