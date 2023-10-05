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Spor Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!
Spor

Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 21:42:00 - 2023-10-05 21:42:51
Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının skorunu anlık olarak paylaşıyoruz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk oluyor... Zorlu mücadelede Fenerbahçe’ye başarılar dileriz... Maçın skorunu da güncel olarak haberimizde sizlere aktaracağız..

Spartak Trnava-Fenerbahçe 11'ler:

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Zajc, Joshua King, Ryan Kent, Batshuayi

 

Avrupa’da 262. karşılaşma
ÖNE ÇIKAN VİDEO

UEFA Konferans Ligi grubundaki ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler, Avrupa arenasındaki 262. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 261 maçta 102 galibiyet, 55 beraberlik alırken, 104 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 350 gol atan Sarı Kanarya kendi kalesinde 370 gol gördü.

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