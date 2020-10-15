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Spor Spartak Moskova, Chelsea'den Victor Moses'ı kiraladı
Spor

Spartak Moskova, Chelsea'den Victor Moses'ı kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:07:28 -
Spartak Moskova, Chelsea'den Victor Moses'ı kiraladı

İSTANBUL (AA) - Rusya ekibi Spartak Moskova, İngiltere'nin Chelsea takımından Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spartak Moskova Kulübü, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Moses'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Chelsea'nin yanı sıra İngiltere'de Crystal Palace, Wigan, Stoke City, Liverpool, West Ham United formaları giyen Moses, daha sonra Fenerbahçe ve İtalya'nın Inter ekibine kiralanmıştı.

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