SpaceX’ten ABD’de yapay zeka altyapısına 74 milyar doları aşan yatırım planı

SpaceX’in ABD’deki yapay zeka altyapısını büyütmek için açıkladığı yatırım planının en büyük ayağını Arizona oluşturuyor. Şirket, Cochise County’deki süper bilgisayar yerleşkesi için yaklaşık 50 milyar dolar, Texas’ın Rio Grande Vadisi’ndeki Starbase tesisi için ise 24 milyar dolardan fazla yatırım öngörüyor.

Açıklamada, 2 proje için 74 milyar doları aşan yatırım yapılacağı, binlerce yeni istihdam olanağı sağlanacağı, yeni enerji ve su projeleri gerçekleştirileceği, insanlığa fayda sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunulacağı ve bölgesel ekonomileri dönüştürme fırsatı yaratılacağı ifade edildi.

SpaceX'in Starbase'de Starship ve ilgili altyapıya halihazırda yaptığı 15 milyar doları aşan yatırımın üzerine, yeni süper bilgisayar altyapısı için 24 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı aktarılan açıklamada, projenin inşaat aşamasında şimdiden 3 binden fazla iş oluşturduğu ve tesis faaliyete geçtiğinde 500'den fazla kalıcı istihdam sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, tesisin kamu elektrik şebekesinden enerji çekmeden kendi elektriğini üreteceği vurgulanarak, SpaceX'in ayrıca Brownsville kentinin su ve atık su altyapısını genişletmek için 220 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Arizona'nın Cochise County bölgesinde de yaklaşık 50 milyar dolarlık bir süper bilgisayar yerleşkesi kurulmasının planlandığı aktarılan açıklamada, projenin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin 500 iş ve 1000 kalıcı istihdam oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, yerel elektrik kooperatifleriyle işbirliği içinde yürütülecek projeyle bölgesel enerji altyapısının güçlendirilmesinin, mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasının ve kooperatif üyelerinin elektrik faturalarının potansiyel olarak yüzde 20'ye kadar düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Yerleşkede, kuru soğutma sistemi kullanılacağı ve endüstriyel amaçlarla yer altı suyu tüketilmesinin planlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Starbase kentinin internet sitesinde 9 Kasım'da yayımlanan bir duyuruda, SpaceX'in kentte doğal gazla çalışan bir elektrik santrali ve süper bilgisayar tesisi kurmayı planladığı bildirilmişti.

Kent Komisyonu'nun söz konusu proje kapsamında emlak vergisi indirimi ve buna bağlı ekonomik kalkınma anlaşmasının onaylanmasını 9 Aralık'ta düzenlenecek toplantıda değerlendireceği kaydedilmişti.