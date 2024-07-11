SpaceX, yeni Starship roketinin testlerine başladı

Space X, Texas’taki beşinci Starship test uçuşuna hazırlanırken, dün akşam Super Heavy roketini fırlatma rampasına taşıdı. Texas’taki test faaliyetlerinde kısa bir aranın ardından, SpaceX Starship testlerini hızlandırdı. Beşinci test, firmanın roketi fırlatma kulesinin yakalama kollarıyla yakalamaya çalıştığı ilk deneme olacak ve bugünkü kaldırmanın ardından roket için basınç testleri veya statik ateş testleri de yapılacak. SpaceX’in Starship testlerini fırlatma rampasında gerçekleştirebilmesi için Cameron County’deki yerel yetkililer, bölge sakinleri bilgilendiriyor. Roket taşıma, yer testi ve uçuş faaliyetleri için ayrı bilgilendirmeler yapıldı.

Space X, uçuş öncesi testlerine devam ediyor

Eddie Treviño Jr. tarafından imzalanan bildiriye göre SpaceX’e, yerel saatle 08:00-20:00 arasında uçuş dışı test faaliyetleri yapabilecek. Bildirimler, SpaceX’in hangi testleri yapacağına dair detayları kapsamıyor. SpaceX, Starship Uçuş 5’ten önce Super Heavy için bir statik ateş testi gerçekleştirirse ve test başarılı olursa fırlatmaya bir adım daha yaklaşabilecek.

Super Heavy’in yanı sıra, ikinci aşama Starship’in motorları da fırlatmadan önce statik ateşe tabi tutulacak. SpaceX daha önce bu testleri fırlatma kulesinin yanındaki bir platformda gerçekleştirmişti. Bu platform şimdi kaldırıldı. Yerine yeni bir fırlatma kulesi inşa edildi.

Super Heavy şu anda yörünge fırlatma rampasında olduğundan, SpaceX gerekli bağlantıları kurduktan sonra roketi test edecek. Test sırasında yaklaşık olarak 33 Raptor motoru kullanılacak. Zamanla bu motorlar ardışık uçuşlarda daha da artacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu test aynı zamanda Super Heavy’in yumuşak bir suya inişin bir parçası olarak hızını kesip dikey olarak deniz üzerine inmeye çalışacak. Görüntülerde inişten sonra roketin devrilmesi sonrasında patladığını gösterse de, SpaceX Starship uçuşunda bu testi yeniden yapacak.

Deniz üzerine kurulacak kulenin yakalama kolları bazı testlerden geçmeyi başarmıştı. Eğer test başarılı olursa, SpaceX Starship gelişiminde önemli bir kilometre taşı atlanacak. Başarısız olması durumunda ise fırlatma rampası önemli hasar görebilir. SpaceX ayrıca, fırlatma sahasına büyük zarar riski taşıyor. Fırlatma rampasında bulunan kulenin roketi yakalaması için FAA ile izin almak zorunda da kalabilir.