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Teknoloji SpaceX uygun fiyatlı Starlink'i duyurdu
Teknoloji

SpaceX uygun fiyatlı Starlink'i duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-18 01:46:00 -
SpaceX uygun fiyatlı Starlink'i duyurdu

SpaceX, MacBook boyutlarında yeni Starlink Mini çanağını tanıttı. CEO Elon Musk, bu teknolojinin birçok şeyi değiştireceğini söyledi.

Geçtiğimiz ayın sonlarında SpaceX, Starlink uydu internet hizmetinin Doğrudan Hücresel Bağlantı (direct-to-cell) özellikleri ile geleneksel hücresel altyapıya ihtiyaç duymadan iki standart akıllı telefon arasında kesintisiz bir video görüşmesi gerçekleştirdi. Şimdi ise SpaceX, Starlink’in uygun fiyatlı yeni internet çanağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta şirket, yaklaşan ürün için bir sayfa içeren Starlink uygulamasında bir güncellemeyi yayınladı. Aşağıdaki X (Twitter) kullanıcısının paylaştığı resimler, yeni mini çanağın standart V4 çanaktan daha küçük olduğunu gösteriyor. Güncellemelere göre yeni Starlink Mini çanağının daha küçük ve taşınabilir bir versiyon olduğu doğrulanıyor.

Her iki cihazda da bir Kick standı bulunuyor. Ancak FCC belgelerine göre Starlink Mini çanak yaklaşık bir Macbook boyutlarında olacak. Elon Musk ise X üzerinde paylaştığı bir postta kurulumun 5 dakika sürdüğünü ve bu ürünün dünyayı değiştireceğini belirtiyor.

Sızıntılar ise Starlink Mini çanağın, normal çanağın yaklaşık yarı fiyatına yani 250-300 dolar civarında kullanıcıların alabileceğini belirtiyor. Normal olan çanak şu anda ABD’de Starlink’in web sitesinde 499 dolardan satılıyor.

Performans kısmında ise yeni çanak en düşük 23 milisaniye ping süresini korurken 100 MBPS indirme ve 11.5 MBPS yükleme hızı sunuyor. Yani yeni çanak normal çanağa kıyasla daha düşük hızlar sunacak. Lakin korkmaya gerek yok, bu hızlar 4k videolar dahil günlük hayat için gayet yeterli olacak.
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