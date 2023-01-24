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Teknoloji SpaceX tarafından harita güncelledi! Starlink Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih belli oldu
Teknoloji

SpaceX tarafından harita güncelledi! Starlink Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih belli oldu

Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek? Tarih belli oldu! ABD merkezli uzay şirketi SpaceX’in Starlink internet uydularının hangi ülkeye ne zaman geleceğini gösteren harita yenilendi, Türkiye’ye geleceği tarih ortaya çıktı. Güncellenen bilgilere göre Starlink, artık izin çıktı 2024'te ülkemizde kullanıma sunulacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 13:18:00 - 2023-01-24 14:40:11
SpaceX tarafından harita güncelledi! Starlink Türkiye'ye ne zaman gelecek? Tarih belli oldu

Milyarder Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink projesi dünyanın pek çok noktasında aktif olarak kullanılmakta. Uydu interneti hizmeti veren proje kapsamında şirket yörüngeye gönderdiği uydular aracılığıyla yeryüzündeki insanlara geniş bant internet hizmeti sunuyor. Elbette abonelik sistemi karşılığında, yani evinizde kullandığınız internet hizmetine para öder gibi SpaceX’de aylık ücret ödemeniz gerekiyor.

Peki, Starlink Türkiye’de kullanılıyor mu? Bu sorunun cevabı hayır. Starlink internet hizmeti henüz ülkemizde aktif olarak kullanılmıyor. Ancak ABD, Kanada ve Avrupa kıtasının büyük bir kısmında Starlink internet hizmeti kullanılmakta.

STARLINK TÜRKİYE’YE GELECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

'Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek?' sorusu gündem oldu. Daha önce 2023’te Türkiye’ye geleceği belirtilen Starlink internet hizmetinin tarihi değişti. Starlink’in resmi internet sitesindeki harita kısa süre önce güncellendi ve Türkiye’de aktif olarak hizmete sunulacağı tarih de değişti. Buna göre, Starlink 2024 yılında Türkiye’de aktif kullanıma sunulacak.

STARLINK TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Starlink uydu interneti hizmeti henüz Türkiye’de kullanıma sunulmadığı için abonelik fiyatı da bilinmiyor. Öte yandan, pek çok ülkede Starlink kurulum ücreti 499 dolar civarında. Aylık internet fiyatı ise 99 dolar. Türkiye’de eğer döviz kuruna eş değer bir fiyat biçilirse Starlink kurulumunun fiyatı 10 bin TL, aylık fiyatı ise bin 800 TL civarı olacaktır.

STARLINK İNTERNET HIZI NE KADAR?

Speedtest’in yeni bir raporuna göre, Starlink geniş bant indirme hızı konusunda birçok ülkedeki internet hizmetlerini geride bıraktı. ABD’de 4. çeyrekte 104.97 Mbps indirme hızına ulaştığı açıklandı. Ookla’nın anketine göre Starlink uydu interneti, 18 ülke arasından 14’ünde sabit internet hizmetlerinden daha yüksek performans gösterdi.

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