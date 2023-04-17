SpaceX fırlatma denemesini erteledi

SpaceX, Ay ve Mars’a insan ve kargo taşıma hedefiyle geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship’in ilk fırlatma denemesi teknik arıza nedeniyle erteledi.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Ay ve Mars’a kargo ve insan taşımak amacıyla geliştirilen uzay aracı Starship’i yörüngeye göndermek üzere bugün yapmayı planladığı fırlatmayı teknik arıza nedeniyle erteledi. Super Heavy roketiyle yerel saatle 08.20’de ABD’nin Texas eyaletindeki SpaceX Starbase Üssü’nden yörüngeye gönderilmesi hedeflenen Starship, ilk testine başlayamadı.

Elon Musk sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bir basınç valfinin donduğunu belirterek, fırlatmayı birkaç gün sonra yeniden deneyeceklerini duyurdu.

En güçlü roket

Uzay aracının ilk aşamasını oluşturan Super Heavy roketiyle 120 metre uzunluğa sahip olan Starship’in en önemli özelliği yeniden kullanılabilirlik olarak biliniyor. NASA’nın en güçlü roketi Artemis’in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde tasarlanan Starship, dünyanın en güçlü roketi olma özelliğini taşıyor.

Starship’in bugün gerçekleştirilmesi planlanan ilk testinin yaklaşık 90 dakika sürmesi ve görevini tamamladıktan sonra okyanusa dalış yapması bekleniyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO