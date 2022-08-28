SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 54 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Roket, uyduları yörüngeye başarılı bir şekilde taşıdıktan sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan drone gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Uydu sayısı 3 bini geçti

SpaceX, bu yıl içinde tam 38 fırlatma görevi yaparak yörüngedeki uydu sayısını 3 bine kadar çıkardı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.