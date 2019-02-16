0553 313 94 23

S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu teyit etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:06
S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu teyit etti.


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu teyit etti. Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun ’B+’, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise ’BB-’ olarak teyit edildiği bildirildi. Türkiye’nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu da ’B’ olarak teyit ettiği kaydedildi. Ayrıca kurum; Türkiye’nin kredi notu görünümünün ise ’durağan’ olduğu ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik piyasası yönetmeliğinde değişiklik
    1. Elektrik piyasası yönetmeliğinde..
    2. Şair Taşkın, kitap gelirini Mor Çatı..
    3. (Özel) Kuzuların annelerine kavuşma..
    4. Serebral Palsili Murat, Cumhurbaşkanı..
    5. Doğu Anadolu'da soğuk hava
    6. Metruk bina yıkımında görünmez kaza
    7. Yangında 102 yaşındaki kadını..
    8. Esed rejiminden İdlib'e yoğun..
    9. (Düzeltme) Kapadokya’da otel inşaat..
    10. "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne..
    11. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u..
    12. Doğu Anadolu'da kış
    13. Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    14. Asya ülkesini sarsan facia! Ölüler var
    15. Kartepe'de kar kalınlığı 130..
    16. Bostanlı’ya yeni nefes
    17. IKBY'den flaş İran kararı! Durduruldu
    18. İstanbul’daki fuhuş operasyonunda..
    19. Akademisyenlerden sokakta çalıştırılan..
    20. Maddi sıkıntılarla başladı, mesleği..
    21. İl Spor Güvenlik Kurul toplantısı..
    22. Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu
    23. Niğde Belediye Başkanı şehit ailesini..
    24. Niğde Belediye Başkanı Özkan Millet..
    25. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı..
    26. Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır..
    27. Bir damla kan ile pıhtılaşma hızı..
    28. Kamu bankalarından ortak refleksler
    29. Kapıdaki ayak izinden yakalandılar
    30. Başkan Adayı Dülgeroğlu, seçim..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü