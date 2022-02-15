Karamollaoğlu'na kazık mı kazık "28 Şubat" sorusu

6 muhalefet partisinin, “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le ilgili mutabakat metnini 28 Şubat'ta kamuoyuna duyurma kararı almasına Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da şaşırdı. "28 Şubat ne alaka" başlıklı yazısında ittifakın üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na seslenen Hakan, 28 Şubat sürecinde kendisi de hedef haline getirilen Karamollaoğlu hakkında şöyle yazdı:

"28 Şubat günü... “Biz parlamenter sisteme aha böyle döneceğiz” diye açıklama yaparsan... En art niyetsiz olanları bile... Durup dururken işkillendirirsin. Hadi Babacan’la Davutoğlu heyecandan akıl edemedi bunu. “Bilge” olduğuna dair taraftarlarının güçlü iddialarda bulunduğu Temel Dede niye akıl edemedi ki bunu?"

Ahmet Hakan yazısında şunları kaydetti;

"Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:

28 Şubat.

O 28 Şubat ki....

Parlamenter sistemin en kötü, en tatsız, en unutma bahçesine atılması gereken günü...

Böyle bir günde...

“Biz parlamenter sisteme döneceğiz” demenin akla 28 Şubat’ı getirebileceği hiç mi fark edilemedi acaba?

28 Şubat’ta açıklanacak şey midir parlamenter sisteme dönüş olayı?

28 Şubat günü...

“Askeri müdahalelere geçit yok” manifestosu açıklarsın.

Bak, bu olur.

28 Şubat günü...

“FETÖ bizim iktidarımızda avcunu yalayacak” başlıklı bildiri yayınlarsın.

İşte bu da olur.

28 Şubat günü...

“Genç kızlar okul kapılarında süründürülmeyecek” deklarasyonu yayınlarsın.

Hem de çok güzel olur.

28 Şubat günü...

“Askeri alanlara başörtülü anneler giremiyordu, ne kötü günlerdi” dersin.

Olur ki hem de nasıl olur.

Ama sen tutar da...

28 Şubat günü...

“Biz parlamenter sisteme aha böyle döneceğiz” diye açıklama yaparsan...

En art niyetsiz olanları bile...

Durup dururken işkillendirirsin.

Hadi Babacan’la Davutoğlu heyecandan akıl edemedi bunu.

“Bilge” olduğuna dair taraftarlarının güçlü iddialarda bulunduğu Temel Dede niye akıl edemedi ki bunu?"