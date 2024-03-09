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Dünya S&P sürpriz bir kararla Ukrayna ülkesinin kredi notu düşürdü... Yeni karar kafaları karıştırdı
Dünya

S&P sürpriz bir kararla Ukrayna ülkesinin kredi notu düşürdü... Yeni karar kafaları karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 17:55:00 - 2024-03-09 18:01:15
S&P sürpriz bir kararla Ukrayna ülkesinin kredi notu düşürdü... Yeni karar kafaları karıştırdı

Standard&Poor's kredi notu ile ilgili dikkat çeken duyuruyu yaptı: Ukrayna'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu CCC'den CC'ye indirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'tan yapılan açıklamada Ukrayna'nın borç yeniden yapılandırmasına ilişkin resmi görüşmelere başlamasını ve bu yılın ortasında süreci tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

Ukrayna'nın dış ticari yükümlülüklerinin yerine getiremeyeceğinin neredeyse kesin olduğunun düşünüldüğü ifade edilen açıklamada bunun sonucunda ülkenin uzun vadeli yabancı para kredi notunun CCC'den CC'ye düşürüldüğü bildirildi.

Yabancı para kredi görümünün negatif, yerel para görünümünün ise durağan olduğu kaydedildi.

"Savaş en az 2024 sonuna kadar sürecek"

Ukrayna'daki savaşın aktif aşamasının en az 2024 sonuna kadar süreceğinin varsayıldığı belirtilen açıklamada Uluslararası Para Fonu (IMF) düzenlemesi kapsamında hükümetin yabancı para likiditesini korumak ve borç sürdürülebilirliğini yeniden sağlamak için dış ticari borç hafifletme arayışında olduğu anımsatıldı.

Savaşın ciddi bir şekilde tırmanmaması halinde Ukrayna ekonomisinin orta vadede ortalama yüzde 4-5 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğü ancak savaş öncesi seviyeye doğru bir toparlanmanın pek mümkün görünmediği vurgulandı.
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