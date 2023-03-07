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Siyaset SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!
Siyaset

SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:15:00 -
SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!

Ali İhsan Karahasanoğlu, son yılların en büyük siyasi kepazeliğine sahne olan altılı masanın son toplantısına dair değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Altılı masadaki gelişmeler, insanı şaşıbeş yapıyor..

Kıvraklıklarına, mümkün değil, yetişemiyorsunuz..

Konuştukça batıyorlar.
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5’lisi de.. “Dışarı atıldım” diyeni de..

Bunlar değil miydi, daha iki ay önce, “Altı ayda parlamenter sisteme geçeceğiz” diyenler.

“Cumhurbaşkanı seçmeniz mümkün değil.. Anayasayı değiştirecek sayımı elde etmeniz hiç mi hiç mümkün değil..” diye hatırlattık.

“Anayasayı değiştirir, parlamenter sisteme geçeriz. Hiçbir şey yapamasak, cumhurbaşkanını sembolik hale getiririz..” dediler.

Meral Akşener, masayı dağıtırken ne diyordu?

“Kuyruklu yalan”!

Akşener 72 saatte masaya tekrar döndü diye, gerçek değişir mi?

Değişmez..

Söyledikleri, sadece yalan değil, kuyruklu yalan..

Kuyruklu yalan ki; Millet İttifakı’ın adayı, cumhurbaşkanlığıı seçimini kazanırsa, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcı olmasını kararlaştırmaya soyundular..

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mansur ve Ekrem’den birisini bile feda etmeye yanaşmayıp, “Belediyeleri niye Cumhur İttifakının çoğunlukta olduğu belediye meclislerine bırakalım ki” itirazını; bir değil iki başkanla birlikte çiğnediklerini gördükleri için olsa gerek..

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