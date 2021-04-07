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Siyaset SP Lideri Temel Karamollaoğlu 28 Şubat zulmünü unuttu!
Siyaset

SP Lideri Temel Karamollaoğlu 28 Şubat zulmünü unuttu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 104 amiral eskisinin yayımladığı 'darbe' imalı bildirinin emekli büyükelçilerin bildirisiyle aynı olduğunu söyleyerek bunun en çok hükümetin işine yaradığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:37:00 -
SP Lideri Temel Karamollaoğlu 28 Şubat zulmünü unuttu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında 104 emekli amiralin yayınladığı darbe imalı bildiri ile ilgili konuştu. Eski amirallerin bildirisinin 'üniformalar çıktıktan sonra' yapıldığını vurgulayan Karamollaoğlu, bu bildirinin emekli büyükelçilerin yayımladığı bildiri ile aynı mahiyette olduğunu ileri sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Büyükelçilerin bildirisi ile aynı mahiyette"

104 emekli amiralin skandal bildirisine ilişkin de konuşan Karamollaoğlu açıklamanın, "üniformalar çıkarıldıktan sonra" yapıldığı için daha önce emekli büyükelçilerin yayımladığı bildiriyle "aynı mahiyette" görülebileceğini, ancak darbe veya darbe çağrısının hiçbir surette kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Bildiri en çok hükümetin işine yaradı"

Yaptığı açıklamayla 28 Şubat zulmünü unuttuğunu gösteren Karamollaoğlu, bildirinin en çok iktidarın işine yaradığını iddia eden Karamollaoğlu, konuşulması gerekenin bildiri değil, 83 milyon vatandaşın derdi olduğunu belirtti.

Darbe imalı bildiriden bahsetmeyi sürdüren Karamollaoğlu, "Darbe sadece postallarla değil, vergilerle zamlarla da yapılabilir, bunu görmek mecburiyetindeyiz. Demokrasiye el uzatan askeri vesayeti de insanımızın kazancına el uzatan takım elbiseli sivil vesayeti de kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.

 

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