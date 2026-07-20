  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akılalmaz olay! Yıkadıkları cenazenin babaları olmadığını fark etmediler! Hem ayaklar camda hem ehliyet yok! Alkollü magandaya 280 bin TL ceza Kaptan Bülent Korkmaz canlı yayında çıldırdı: 'Bu adama kafayı taktım, Galatasaray hemen alsın' Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar Yapay çim zemini... Vay Beşiktaş'ın başına gelenler: Soğuk daha da soğuk olacak Ahbaplar Suç Örgütü dosyasında milyarlık çek skandalı! Mülkleri ve bağışları buhar ettiler Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Galatasaray Maruf Güneş'e sahip çıktı: Dursun Özbek vazgeçmedi Yunan basını duyurdu: Çin tehdidine karşı Türkiye'nin kapısına geldiler, Ankara kabul ederse dengeler değişir
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar

Türkiye'nin birçok ilinde petrol arama çalışmaları devam ederken Kırklareli'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TPAO izin için hükümete başvuru yaptı.

#1
Foto - Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli ilinde yer alan AR/TPO/K/F18-b3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin iki yıl uzatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurdu.

#2
Foto - Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar

Şirket, 13 Temmuz 2026 tarihli dilekçesiyle mücbir sebep kapsamında daha önce uzatılan ruhsatın yeni bitiş tarihi olan 22 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere ek iki yıllık süre talep etti.

#3
Foto - Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar

Başvuru, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6. maddesinin yedinci fıkrasına dayandırıldı.

#4
Foto - Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar

TPAO'nun Kırklareli'deki F18 serisi ruhsat sahalarının tamamı bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik arama faaliyetlerini kapsıyor. MAPEG, başvuruyu Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'da orman yangnı
Yerel

Antalya'da orman yangnı

Antalya, Akseki'deki orman yangınına ekipler an itibariyle müdahale ediyor.
Hükümet ile Husiler arasında savaş
Dünya

Hükümet ile Husiler arasında savaş

Yemen'de İran uçağı kriziyle tırmanan gerilim, karşılıklı savaş hazırlıklarıyla yeni bir evreye girdi. Hükümet askeri müdahale mesajı verirk..
Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!
Yerel

Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevli olan ve memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., soka..
Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cu..
Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü
Spor

Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki fırtına, Dünya Kupası'nda finale hazırlanan İspanya ve Arjantin'in antrenman yapmasına e..
Büyük Şeytan ABD'ye ağır darbe! İran füzesiyle sarsılan Amerikan üssünden yeni ölüm haberleri geldi!
Gündem

Büyük Şeytan ABD'ye ağır darbe! İran füzesiyle sarsılan Amerikan üssünden yeni ölüm haberleri geldi!

İran ile bölgede tutuştuğu savaşta ağır kayıplar veren katil ABD ordusuna bir darbe daha vuruldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23