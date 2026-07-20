Kırklareli'nde petrol bombası patlayabilir: Hükümetin kapısını çaldılar
Türkiye'nin birçok ilinde petrol arama çalışmaları devam ederken Kırklareli'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TPAO izin için hükümete başvuru yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok ilinde petrol arama çalışmaları devam ederken Kırklareli'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TPAO izin için hükümete başvuru yaptı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli ilinde yer alan AR/TPO/K/F18-b3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin iki yıl uzatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurdu.
Şirket, 13 Temmuz 2026 tarihli dilekçesiyle mücbir sebep kapsamında daha önce uzatılan ruhsatın yeni bitiş tarihi olan 22 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere ek iki yıllık süre talep etti.
Başvuru, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6. maddesinin yedinci fıkrasına dayandırıldı.
TPAO'nun Kırklareli'deki F18 serisi ruhsat sahalarının tamamı bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik arama faaliyetlerini kapsıyor. MAPEG, başvuruyu Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan etti.
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