SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP’nin yayın organı Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını cevapladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasıyla birlikte Müslümanların, “Sıra Hilafet’e geldi” şeklindeki hatırlatmaları sonrası yaşanan tartışmaları tekrar gündeme getiren Payzın, “Türkiye’de bir hilafet olabilir mi tekrar?” diye sordu.

Payzın’ın sorusu üzerine Karamollaoğlu, ilginç iddialarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Meclis’in etkisinin kalktığını ileri süren Karamollaoğlu, “Türkiye'de aslında hilafet vardı. Ancak, bu arkadaşlar ortadan kaldırdılar” dedi.

Hilafet kaldırıldığı esnada Mustafa Kemal’in, “Hilafet TBMM şahsı manevisinde mündemiç olduğu için kaldırılmamıştır” şeklindeki sözünü anımsatan Karamollaoğlu, bu sözü değerlendirirken Hilafetin aslında kaldırılmadığını, “Meclis’in gücünün alınmasıyla” AK Parti’nin kaldırdığını öne sürdü.