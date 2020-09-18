  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK Parti'nin kaldırdığını savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:28:00 - 2020-09-18 16:30:26

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP’nin yayın organı Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını cevapladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasıyla birlikte Müslümanların, “Sıra Hilafet’e geldi” şeklindeki hatırlatmaları sonrası yaşanan tartışmaları tekrar gündeme getiren Payzın, “Türkiye’de bir hilafet olabilir mi tekrar?” diye sordu.

Payzın’ın sorusu üzerine Karamollaoğlu, ilginç iddialarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Meclis’in etkisinin kalktığını ileri süren Karamollaoğlu, “Türkiye'de aslında hilafet vardı. Ancak, bu arkadaşlar ortadan kaldırdılar” dedi.

Hilafet kaldırıldığı esnada Mustafa Kemal’in, “Hilafet TBMM şahsı manevisinde mündemiç olduğu için kaldırılmamıştır” şeklindeki sözünü anımsatan Karamollaoğlu, bu sözü değerlendirirken Hilafetin aslında kaldırılmadığını, “Meclis’in gücünün alınmasıyla” AK Parti’nin kaldırdığını öne sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fakir

Gülsem mi , ağlasam mı, şaşırsam mı bilemedim. Duygu fırtınası yaşıyorum... Vah zavallı vah ...
  • Yanıtla

Abdullah Ihsen

Bu adam ne dediğinin farkında mı ya? Bu kadar da Akparti düşmanlığı olmaz ki. Adamlar düşmanlık etmek için bahane arıyorlar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olan ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya ç..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı