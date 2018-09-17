S&P, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin notunu arttırdı

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kredi notunun "BB " seviyesinden "BBB-" seviyesine yükseltildiği, kredi notu görünümünün ise “durağan” olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu artırım ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni yatırım yapılabilir notun en alt seviyesine çıkaran S&P, gelecek iki yıl içerisinde Rum Kesimi'nin kredi notunu bir kez daha artırmayı değerlendirebileceğini de duyurdu.

S&P'nin not artışına karşın Kıbrıs Rum Kesimi’ne ait veriler ülkenin 2013 yılındaki finansal krizin yaralarını daha saramadığını ortaya koyuyor. Eurostat’ın verilerine göre geçen yılın sonu itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin toplam kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 99,7 seviyesinde bulunuyor. Kıbrıs Rum Kesimi'nin 2011 yılında kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 65,7 seviyesindeydi. Söz konusu veri, Kıbrıs Rum Kesimi’nde 2012 yılından bu yana kamu maliyesindeki bozulmanın devam ettiğini gösteriyor.

Kıbrıs Rum Kesimi, özel sektör borcunun GSYH'ye yüzde 240 düzeyindeki oranı ile de Avrupa'nın bu kalemde en borçlu ülkeleri arasında bulunuyor. Ayrıca, bu yılın mart ayı itibarıyla Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki bankaların toplam kredileri içerisindeki batık kredilerin payı toplam 19,9 milyar avro ile yüzde 43 seviyesinde buluyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 2013 yılında 10 milyar avroluk bir kurtarma paketi için Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) oluşan Troyka’nın kapısını çalmıştı.

Uluslararası kredi kuruluşları birçok kesim tarafından not konusunda siyasi davranmakla suçlanıyor. Türkiye, S&P ile 2013 yılında anlaşmasını sona erdirmişti.