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Siyaset SP, GP ve DEVA tabela partisine dönüştüler
Siyaset

SP, GP ve DEVA tabela partisine dönüştüler

Yeniakit Publisher
2024-04-01 12:08:00 -
SP, GP ve DEVA tabela partisine dönüştüler

AK Parti hükümetini sırtından hançerleyenlerin kurduğu ve 2023 seçimlerinde ittifak yaptıkları CHP’yi iktidar yapabilmek için olmadık taktiklerle numaralar çeken DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde adeta tabela partisine dönüştü.

HABER MERKEZİ

“Türkiye 1’den büyüktür. Hodri meydan diyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Barajları yıkıp geçeceğiz” diyerek iddialı açıklamalar yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın partisi Türkiye genelinde yüzde 0,20 oranında oy alırken Ahmet Davutoğlu’nun yönettiği Gelecek Partisi ise Türkiye genelinde yüzde 0,07 oranında oy alarak adeta siyaset sahnesinden silindi. Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi ise yüzde 0,95 oyda kaldı.

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