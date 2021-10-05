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Dünya Sözün bittiği yer! Polonya, ölüm döşeğindeki Suriyelileri öldüresiye dövdü!
Dünya

Sözün bittiği yer! Polonya, ölüm döşeğindeki Suriyelileri öldüresiye dövdü!

Polonya sınır muhafızları, Belarus sınırında ikisi ağır hasta 3 Suriyeliyi öldüresiye döverek zorla Belarus tarafına sınır dışı etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:36:00 - 2021-10-05 16:44:45

Polonya güvenlik güçleri, ölüm döşeğindeki 3 Suriyeliyi Belarus'a zorla sınır dışı etti. Üzücü haberi Belarus yönetimi duyurdu. Belarus ordusunun sınır hattının Polonya tarafındaki kumlu şeritte çekişme izleri fark ettiğini ve bunun sınır dışı sürecinin zorunlu niteliğini açıkça gösterdiği de ifade edildi. Belarus Devlet Sınır İdaresi dün yaptığı açıklamada geçtiğimiz cumartesi günü Ulusal Sınır Muhafızları'nın Belarus- Polonya sınırında ikisi bilincini kaybetmiş üç Suriyeli mülteci bulunduğunu aktardı.

Yardım etmemişler

Açıklamada, Polonya sınır muhafızlarının ölümle burun buruna gelen mültecilere herhangi bir yardım sağlamaya çalışmaksızın hattın karşı tarafında durup onları izlediği belirtildi. Belarus ordusunun sınır hattının Polonya tarafındaki kumlu şeritte çekişme izleri fark ettiğini ve bunun sınır dışı sürecinin zorunlu niteliğini açıkça gösterdiği de ifade edildi.

Öldüresiye dövmüşler

Suriyeli mültecilerden birinin Polonyalı askerlerin onları durdurup zorla Belarus sınırına getirdiğini, burada Belarus'a geçmeyi reddettikleri için ağır şekilde dövdüklerini ve 3 gün boyunca ormanda aç bıraktıklarına dikkat çekildi. Belarus Sınır İdaresi, Suriyeli mültecilerin tedavi için hastaneye götürüldüğünü doğruladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus sınırından itibaren 418 kilometrelik mesafenin yaklaşık 100 kilometresi boyunca dikenli tel konuşlandırmıştı.

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