0553 313 94 23

Sözleşmesini feshetmek için giden futbolcu darp edildi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildiğini iddia etti. 26 yaşındaki futbolcu hastaneden adli muayene raporu alıp, polis merkezinde tutanak tutturdu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:11
Sözleşmesini feshetmek için giden futbolcu darp edildi

Fethiyespor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil İbrahim, kulüpten 225 bin TL alacağı olduğunu ve İkinci Başkan İsmail Öztürk'le yaptığı görüşme sonrası 70 bin TL karşılığında sözleşme feshi konusunda anlaştıklarını söyledi. Mukavelesini sonlandırmak için gittiği Fethiye İlçe Stadı'ndaki kulüp binasında yanında koruması bulunan bir kadın personelin kendisine incelemesi için fesihname verdiğini belirten Halil İbrahim, fesihnamenin fotoğrafını çekip avukatına gönderdiğini dile getirdi.

Daha sonra vedalaşmak üzere teknik direktör Mustafa Ceviz'in odasına götürüldüğünü belirten futbolcu, "Bana bu fesihnameyi imzalamamı söylediler, ben de imzalamadım. Beni orada darp ederek zorla bana imza attırdılar, şikayetçiyim" dedi. Tutanakta; odada kamera kayıtlarının olmadığı, koridorda ise kamera görüntülerinin bulunduğu, ancak görevlinin olmaması nedeniyle görüntülerin temin edilemediği belirtildi. Darp raporunda Halil İbrahim Pekşen'in sol boyun ve omuz bölgesinde hassasiyet meydana geldiği tespit edildi.

Kariyerinde Samsunspor, Eyüpspor, Turgutluspor, Tepecikspor, Konyaspor ve Elazığspor formalarını da giyen Halil İbrahim Pekşen, geçen sezon 2'nci Lig'de Fethiyespor formasıyla 9 maçta görev aldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:11
  1. Samsun
  2. Konya
  3. Elazığ
  4. Fethiyespor
  5. Halil İbrahim
  6. Halil İbrahim Pekşen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
    1. Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
    2. Hindistan'daki sellerde ölenlerin..
    3. Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali gala..
    4. Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
    5. "2. Erzurum Türk Oyunları"
    6. Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    7. İran 1 tankeri serbest bıraktı!
    8. Ereğli’de uyuşturucu hap ele geçirildi
    9. Kayıp olarak aranan kişinin cesedi..
    10. 1'inci S-400 Filosu'nun arması belli..
    11. Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı
    12. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken..
    13. Milliler potada Büyük Britanya'yı..
    14. Fatih’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
    15. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    16. Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
    17. Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele..
    18. CHP’li eski vekil Babacan’ın partisine..
    19. Josef de Souza Galatasaray'a mı..
    20. Sözleşmesini feshetmek için giden..
    21. Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı
    22. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    23. Cezayir şampiyon oldu, Paris sokakları..
    24. Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1..
    25. Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı..
    26. Otomobilini arayan sürücü okul..
    27. British Airways Kahire uçuşlarını 7..
    28. Konukoğlu'ndan transfer açıklaması
    29. Erzincan Ülkü Ocakları sokak..
    30. "Sıfır Atık" projesi ile Erzincan daha..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti