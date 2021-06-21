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Spor Sözleşmesi bitmişti! Yeni takımını duyurdu
Spor

Sözleşmesi bitmişti! Yeni takımını duyurdu

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, bir başka Milano temsilcisi Inter ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:09:00 -
Sözleşmesi bitmişti! Yeni takımını duyurdu

2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini bildiren TRT SPOR Roma muhabiri Dündar Keşaplı, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğunu ifade etti.

 

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Yorumlar

Ömer

Çok kızgınım umurumda bile değil . Yahu koskoca üç maçta bir şut at takıma blr şey ver . O Ayyıldızlı forma var ya çok kıymetlidir. Hakan transfer olmuş banane . Lütfen şişirmeyin şunları . Fakat suç hocada kadroda niye tutuyor anlamıyorum .
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