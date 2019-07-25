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Sözleşmeli uzman çavuş uzman erbaş alım başvuruları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2019 yılı uzman çavuş alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. En az lise mezunu uzman çavuş alımı başvuruları 2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle sona erecek. Başvurular Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
Sözleşmeli uzman çavuş uzman erbaş alım başvuruları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2019 yılı uzman çavuş alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. En az lise mezunu uzman çavuş alımı başvuruları 2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle sona erecek. Başvurular Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Uzman Erbaş genel şartlar nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak

Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2019) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Herhangi bir terör örgütü veya siyasi parti üyesi olmamak, 

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

Milli Savunma bakanlığı tarafından belirtilen boy ve kilo ölçüm tablosuna uygun olmak

Şartları aranacak.

Başvuru sonuçları ne zaman ve nerede yayımlanacak?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir). 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
  1. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Uzman Erbaş genel şartlar nedir?
  2. sözleşmeli uzmar erbaş alımları
  3. sözleşmeli uzman erbaş başvuruları

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