Sözleşmeli personele kadro son dakika! 4/b sözleşmeli personele kadro ne zaman?

Sözleşmeli personelin statüsünün değişmesi, dahası kadroya alınması ile ilgili çalışmaların kapsamı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin durumuna ilişkin ise, "Biz, bu sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip hale getireceğiz ama onu gönüllülük esasına bağlayacağız. Biliyorsunuz çok sayıda sözleşmeli statüsü var. Orası biraz karışık. Onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri, kadro haklarına sahip kılacak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Onu da sosyal ortaklarımızla birlikte kararlaştıracağız. O da kesinlikle bu yılın içerisinde biter." açıklamasını yaptı.

Sözleşmeli personel kadroya ne zaman geçecek?

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, memura 3600 ek gösterge konusunun 6 ay içerisinde meclis gündemine taşınacağını ifade etti.

3600 ek gösterge sözleşmeli personeli kapsıyor mu?

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek göstergenin kapsamına ilişkin çalışmayı başlatmak için bakanlıkla mutabakata vardıklarını belirterek, "Buna ilişkin startı kasım ayı içinde vereceğiz" dedi. 3600 ek gösterge teklifinin kendilerine ait olduğunu dile getiren Yalçın, "Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız" diye konuştu.Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde,, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" İfadesi yer aldı.

Kadroya geçecek sözleşmeli personel hangileri?

Hangi sözleşmeli personel kadroya geçecek? Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek. Kadro çalışmasına 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek. Kadro ile birlikte tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.