Sözleşmeli personel kadroya mı alınıyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, sözleşmeli personel için kadro çağrısında bulunarak, “Sözleşmeli tüm personellere kadro verilmeli ve Anayasamızın 10. Maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesine ve ayrıyeten hakkaniyete de aykırılık teşkil eden durum ortadan kaldırılmalıdır” dedi. Milletvekili Olcay Kılavuz, sözleşmeli personelin kadroya alınması için girişimde bulundu. TBMM’ye kanun teklifi veren Kılavuz, “Teklif ile; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin B fıkrası ve belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, memur kadrolarına atanmaları amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

İnsanımızı değerlendirme açısından gerekli adımları atmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin olarak şunları söylemişti: “Personel noktasında biz sürekli alımları devam ettiriyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığı ciddi bir personel alımına yönelik adım attı. Aynı şekilde Milli Eğitim’de yine ciddi sayılabilecek bir sayı planlandı. Yalnız dedik ki takvimi iyi ayarlayalım. Diğer bakanlıklarda da yine benzer şeyler var. Sözleşmeli personel olarak niye bunu değerlendiriyoruz? Sebebi şu; bir tarafta aldığımız elemanın “Ben nasılsa artık kadroluyum, yan gel yat” mantığıyla hareket etmesi var. Ama diğer tarafta da işi sıkı tutma anlayışı var. Bunlara dayalı olarak bu tür adımları atıyoruz. Ama personel alımında bir taraftan tabi emeklilik süreci, emeklilikten doğan o boşlukları doldurma süreci de söz konusu. Buralarda bizler insanımızı değerlendirme açısından gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.”