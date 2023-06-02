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Gündem Sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama! Bakan duyurdu
Gündem

Sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama! Bakan duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 00:09:00 -
Sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama! Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." dedi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

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