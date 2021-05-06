20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı" ifadelerine yer verildi. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman? Sözleşmeli öğretem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklandı. İşte 2021 sözleşmeli öğretmen atamaları takvimi.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman?

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman? 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar uygulanacak.

Sözleşmeli öğretem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları tarihi yine sözleşmeli öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. 8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmen alımı tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmelik Atama Tercihlerinin Alınması 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sürecinde en fazla alım 2 bin 883 kişi ile sınıf öğretmenliği için olacak. Ardından bin 938 İngilizce öğretmeni, bin 260 ilköğretim matematik öğretmeni ve bin 4 rehberlik öğretmeni istihdam edilecek.