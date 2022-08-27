Sözleşmeli öğretmenlik nedir? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu, başvuru tarihleri ve öğretmenlik kontenjanları

Sözleşmeli öğretmenlik nedir?

Sözleşmeli öğretmenlik dönemini başarıyla tamamlayan öğretmenler, adaylıktan bir üst unvana terfi ederek bulundukları yerdeki öğretmen kadrosuna atanıyor.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu - Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri

Ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapacak olan adaylar online olarak da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacaklar.

MEB'in internet sitesinde "2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, sözlü sınav sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

En fazla 40 tercih yapılabilecek

Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor.

Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilenöncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmakistiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarınaatanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalaneğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararıgereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü,istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi vebilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişimsistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitimkurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasındao alanda tercih yapılabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!