Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar alındı. MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, ‘ilkatama.meb.gov.tr’ internet adresinden alındı. MEB sözleşmeli 20 bin öğretmenlik ataması için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri itibaren 26 Mart'a kadar gerçekleştirildi.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içinde bulunan bilgilere göre; mülakat yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi içerisinde bulunan detaylara göre; sözlü sınavlar yani mülakatlar da 17 Mayıs 2020 tarihinde başlayıp, 6 Haziran 2021’de son bulacak.

Sözleşmeli öğretmen mülakat (sözlü) sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları sözlü-mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavların bitmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından da atama tercihleri alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

MEB sözleşmeli öğretmenlik ataması için tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihinde arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 8 Eylül 2021’de açıklanacak.