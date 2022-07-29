Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Mebbis öğretmen mülakat yeri sorgulama!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıklamıştı. Peki MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik sözlü sınav merkezleri açıklandı mı?

MEB 2022 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 29 Temmuz’da açıklanacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak. Mebbis giriş için tıklayın

20 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı listesi:

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanlarını ve branş dağılımı açıkladı. Buna göre 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği en çok atama yapılacak branş olurken, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve bin 4 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği en çok atama yapılacak branşlar olacak. MEB 2022 20 bin öğretmen ataması kontenjanların branşlara göre dağılımı şu şekilde olacak:

Adalet: 11

Aile ve Tüketici Hizmetleri: 1

Almanca: 175

Arapça: 193

Beden Eğitimi: 288

Bilişim Teknolojileri: 112

Biyoloji: 174

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 1

Büro Yönetimi/ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 1

Coğrafya: 202

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 10

Denizcilik / Gemi Yönetimi: 1

Denizcilik / Gemi Elektroniği: 1

Denizcilik / Gemi Makineleri: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1278

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatlar: 7

El Sanatları Teknolojisi / Nakış: 1

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 55

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 55

Endüstriyel Otomasyon Teknikleri: 9

Felsefe: 177

Fen Blilmleri: 480

Fizik: 306

Fransızca: 3

Gazetecilik: 1

Geleneksel Türk Sanatları: 1

Gemi Yapımı / Gemi Donatım: 1

Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 1

Gemi Yapımı / Yat İnşa: 1

Gıda Teknolojisi: 5

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 1

Görsel Sanatlar: 157

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf: 1

Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 2

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri: Halkla İlişkiler: 3

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro: 2

Harita-Tapu-Kadastro / Tapu: 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri: 9

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 5

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 1

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 165

İlköğretim Matematik: 1004

İngilizce: 450

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon: 1

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 1

İspanyolca: 1

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 1

Kimya / Kimya Teknolojisi: 232

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat: 1

Kuyumculuk Teknolojisi: 1

Laboratuvar Hizmetleri: 5

Maden Teknolojisi: 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model: 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı: 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp: 4

Matbaa / Matbaa Teknolojisi: 2

Matematik: 714

Metal Teknolojisi: 6

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı: 14

Motorlu Araçlar Teknolojisi: 21

Muhasebe ve Finansman: 2

Müzik: 112

Okul Öncesi: 7503

Özel Eğitim: 1250

Plastik Teknolojisi: 1

Psikoloji: 1

Radyo-Televizyon: 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik: 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat: 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine: 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik: 3

Rehberlik: 467

Rusça: 1

Sağlık / Sağlık Hizmetleri: 12

Sanat Tarihi: 1

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar: 3

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekan Dekorasyon: 1

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar: 1

Seramik ve Cam Teknolojisi: 1

Sınıf Öğretmenliği: 2223

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj: 5

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri: 4

Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri: 1

Tarih: 345

Teknoloji ve Tasarım: 87

Tekstil Teknolojisi / Tekstil: 1

Tekstil Teknolojisi / 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme: 13

Türk Dili ve Edebiyatı: 616

Türkçe: 552

Uçak Bakım / Uçak-Gövde-Motor: 18

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği: 19

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık: 1

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik: 6

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi): 2

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Zazaki): 1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri: 8

Yiyecek İçecek Hizmetleri: 52

2022 Temmuz 20 bin öğretmen atama takvimi