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Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nasıl sorgulanır?
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nasıl sorgulanır?

Binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarına hazırlandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-04 23:54:00 -
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nasıl sorgulanır?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav yerleri belli oldu. Öğretmenlerin heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri sorgulanmaya başlandı. 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nasıl sorgulanır?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Mart sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusunu Mart ayında paylaşmıştı.

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihlerinde alınmış. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ise 3 Mayıs tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

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