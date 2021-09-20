Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanları! 15 bin öğretmenlik atama taban puanları

2021-2022 eğitim yılının 6 Eylül’de başlamasıyla birlikte ek öğretmen ataması takvime de merak edilyordu. 3 Eylül’de 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için kura çekilişi yapıldı. binlerce öğretmen adayı çekilen kura sonucuna göre MEB bünyesinde öğretmen olmanın sevincini yaşarken, atanamayan öğretem adaylarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Erdoğan 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını açıkladı. Erdoğan’ın öğretmen ataması müjdesinden sonra da MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı.

15 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama branş dağılımı

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama branş dağılımı ve kontenjanlarını henüz açıklamadı.

Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanları

15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını da merak ediyor. MEB 2021 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanlarını açıklamadı. Ancak, MEB 2021 Mat sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puan ve atama sayısını açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik atamasına başvuruda bulunacak adaylara bu taban puanları kılavuz olma özelliğine sahip olacaktır. İşte 2021 Mat sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puan ve atama sayısı: