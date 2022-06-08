Sözleşmeli öğretmenler ne zaman yer değiştirme başvurusunda bulunacak? Sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarına paylaştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge artışına ilişkin memnuniyetlerini dile getirerek “3600'ün altına, gösterge ve tazminat yansıtma oranı iyileştirmesi için Meclis sürecinde de gayretimiz sürecek.” dedi.

Sözleşmeli öğretmenler yer değiştirme ne zaman yapacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın twitter hesabından, 'Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla, yer değiştirme işlemlerinin, 2022 yılı yer değiştirme dönemi içinde gerçekleştirilmesini talep ettik.' İfadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme şartları

Sözleşmeli devlet memuru göreve başladığında 3+1 yıllığına göreve başlar. 3. yılını dolduran sözleşmeli devlet memuru kadrolu devlet memuru statüsüne geçer.

Sözleşmeli devlet memuru kadrolu statüsüne geçince istediği tüm tayin hakkına sahip olamaz. 3. yılını doldurup kadrolu statüsüne geçtiğinde mazeret tayini isteğinde bulunabilir. Peki mazeret tayinleri nedir?

Mazeret Tayinleri

Eş durumu,

Sağlık mazeret ve

Can güvenliği tayinlerdir. Kadrolu tüm devlet memurları yukarıdaki şartları taşıdığında tayin isteyebilir.

Sözleşmeli öğretmen isteğe bağlı tayinleri neler?

İsteğe bağlı tayinler nelerdir?

İller arası yer değişikliği,

Üst ve alt bölge tayinleri,

Karşılıklı yer değişikliği (becayiş),

Eğitim,

Boşanma,

Emeklilik ve

Engellilik durumu

tayinlerinden yararlanabilir.