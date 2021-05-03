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Eğitim Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri sorgulama ekranı
Eğitim

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı. Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:05:00 -
Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev alacak öğretmenler için atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Takvim içerisinde ayrıca hangi alandan kaç alım yapılacağı bilgisi de paylaşılmıştı. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı. İşte Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri...

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir?

KPSS sürecini geride bırakan ve puan türlerini elde ettikten sonra mülakat yeri için tercihlerini yapan adaylar beklediği gün geldi. Sözleşmeli öğretmen atama takvimine atama sürecine ilişkin tüm bilgiler paylaşılmıştı.

Son dakika yapılan açıklama göre Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e - devlet sistemi üzerinden öğreniliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e - devlet sistemi üzerinden öğreniliyor. Aşağıdaki link üzerinden sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belirlendiğinde mülakat yerinizi öğrenebilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yeri sorgulama ekranı için tıklayın

 

 

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