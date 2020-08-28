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Aktüel Sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih süreci başladı
Aktüel

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih süreci başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:44:39 -
Sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih süreci başladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci başladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, bugünden itibaren 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.

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