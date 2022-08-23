Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasına iliştin takvimi geçtiğimiz aylarda yayımlamış sözlü sınavlar ise 1-13 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Peki, öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri bitti mi? Öğretmen atama sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB)99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen ataması gerçekleştirecek. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı ve sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edildi.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.