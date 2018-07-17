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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2018 MEB sorgulama ekranı!

MEB 2018 Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri bugün (17 Temmuz) başladı. Sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinde son gün ise 20 Temmuz. 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 23 Temmuz’da MEB tarafından açıklanacak.

17 Temmuz 2018 Salı 10:05
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2018 MEB sorgulama ekranı!

MEB 2018 Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri bugün (17 Temmuz) başladı. Sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinde son gün ise 20 Temmuz. 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 23 Temmuz’da MEB tarafından açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmen olmak isteyen binlerce öğretmen adayına MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarıyla kapıları açtı.  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılmıştı. Bu süreçleri geçen 20 bin öğretmen adayı Meb 2018 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ise 17 Temmuz (Bugün) ile 20 Temmuz tarihleri arasında MEB üzerinden yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB öğretmen alımları takvimine göre, Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2018 MEB üzerinden 23 Temmuz’da açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Öğretmen hayalini MEB’in devreye soktuğu sözleşmeli öğretmenlik olarak gerçekleştirmek isteyen binlerce öğretmen adayı MEB kadrosunda sözleşmeli öğretmen dahi olsa çalışmak istemekte. Sözleşmeli öğretmenlik çıktığı günden bu yana hep tartışılmış, bu konuda MEB eleştirilerin odağında olan kurum olmuştu. Sözleşmeli öğretmenlik normal öğretmenlerden fazla çalıştığı halde hem sosyal haklar konusunda hem de ek ücret konusunda normal öğretmenlerin arkasında yer almakta. Esasında bu gelir farkı SGK’nın (SSK) kesmiş olduğ uyüzde 14’lük dilimden dolayı meydana gelmekte. Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin esas maddi farkı ek ders ücretlerinde olmaktadır. Maaşlar az ya da çok aynı tutardadır. 2018 yılında sendika, BES, İlksan vb. gibi kesintileri olmayıp bekar olan bir sözleşmeli öğretmenin aldığı maaş ilk 6 ay net maaş  3.136,90 TL dir. İkinci altı ay net maaç ise 3.252.56 TL dir.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:05
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