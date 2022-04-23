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Ekonomi Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilerin kadroya geçeceği tarih:
Ekonomi

Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilerin kadroya geçeceği tarih:

Sözleşmeli personele kadroya ne zaman girecek? soruları 3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiği şu sıralarda bir hayli merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurlara ilişkin beklenen müjdeyi açıkladı. Peki Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Geçici sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 13:27:00 - 2022-04-23 13:28:07
Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilerin kadroya geçeceği tarih:

3600 ek gösterge ile memurların maaşlarında artış yaşanacak. Ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme sözeşmeli ve kadrolu memur arasındaki farkın ortadan kaldırılması bekleniyor. 530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor.  3600 ek göstergenin 6 ay içinde Meclis'e getirileceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek göstergeyi bu yıl içinde bitirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçicis sözleşmeli personelin durumuna ilişkin de konuştu. Bilgin açıklamasında yaptığı açıklamada "3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz. 3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.

Bilgin, kamudaki sözleşmeli personellerin durumuyla ilgili de "Çok sayıda sözleşmeli sayısı var. Onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri kadro haklarına sahip kalacak bir şekilde kalacak düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz." dedi.  Bakan Vedat Bilgin, tasarayıa dair 10 Mayıs tarihini işaret etti. 3600 ek gösterge toplantısında görüşülecek düzenleme ile birlikte sözleşmeli-kadrolu ayrımının ortadan kalkması bekleniyor. Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

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