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Dünya

Sözleşmeden çekildiğini duyuran Polonya, İstanbul Sözleşmesi'ni ifşa etti! 'Genç nesilleri...'

Skandal sözleşmeden neden çekildiklerini açıklayan Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, İstanbul Sözleşmesi'ni ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:49:00 -
Sözleşmeden çekildiğini duyuran Polonya, İstanbul Sözleşmesi'ni ifşa etti! 'Genç nesilleri...'

 yeniakit.com.tr 

Polonya, 'kadına şiddeti önleme' bahanesiyle cinsiyetsizlik ve cinsiyet kimliği değiştirme operasyonu çeken İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurdu.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddet adı altında doğuştan gelen cinsiyetin reddedildiğini ifade ederek bunun genç nesillere dayatıldığını söyledi.

Ziobro şu ifadelerde bulundu:

"İstanbul Sözleşmesi kabullenemeyeceğimiz sakıncalı ideolojik dayatmalar içeriyor. Mesela bunlardan biri 'toplumsal cinsiyet' düşüncesi. Buna göre cinsiyet doğuştan değil herkesin sosyo-kültürel kararına göre belirleniyor. Bu ideolojik varsayıma dayanan sözleşmeye göre sözleşmeyi imzalayan devletler, genç nesillere bu 'değer ve düşünceleri' öğretmek için eğitim sistemini değiştirmek zorunda. Doğduğumuz cinsiyetin önemsiz olduğunu, önemli olanın sosyo-kültürel tercihlerimize göre belirlediğimiz cinsiyet olduğunu söylüyor. Bunu yanlış buluyoruz ve reddediyoruz. Olan biten tek şey bu."

 

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